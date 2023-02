Migranti, Procura di Crotone: "Condizioni proibitive, impossibile intervenire"

Migranti, Procura di Crotone: "Sarebbe stato estremamente rischioso"

La strage di migranti a largo delle coste crotonesi, costata la vita a 63 persone, tra cui anche 20 bambini, continua a far discutere. Mentre i soccorritori proseguono nelle ricerche in mare l'opinione pubblica e le autorità si dividono sulle cause e i colpevoli. La teoria complottista indica nel mancato soccorso, nonostante l'allarme lanciato, il motivo della tragedia. Ma dalla Procura di Crotone arriva una versione diametralmente opposta. Le parole del procuratore Giuseppe Capoccia delineano un quadro totalmente diverso, sconfessando la versione - si legge su Libero - del medico Orlando Amodeo che in tv aveva sostenuto che il naufragio si sarebbe potuto evitare, accusando il Viminale di non aver mandato la nave giusta a salvare i migranti.

"Anche con mezzi più grandi - spiega il procuratore Capoccia - con quelle condizioni di mare, un eventuale abbordaggio sarebbe stato estremamente rischioso". Il procuratore, per dare ancora più forza alle sue parole, ricorda poi quanto avvenne nel canale d'Otranto dove un'unità militare toccò un barcone di migranti provocandone l'affondamento. Una versione che è sposata in pieno anche dalle principali sigle sindacali delle forze dell'ordine, che hanno definito "vergognose" le polemiche contro Piantedosi. Infatti l'inchiesta che è stata aperta a carico dei presunti quattro scafisti, ipotizza tre reati: omicidio colposo, naufragio colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.