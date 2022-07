Migranti usati come arma dalla Russia? "Spinti in Italia dal gruppo Wagner"

"Migranti spinti in Italia dai russi del gruppo Wagner". Salvini: "Siamo alle comiche"

I migranti utilizzati dalla Russia come strumento di pressione su Italia ed Europa. Lo sostiene un articolo in apertura di Repubblica di oggi, nel quale si sostiene che "dai porti della Cirenaica controllati dalla brigata di combattenti russi stanno partendo molti più scafi rispetto agli ultimi due anni. Per mettere sotto pressione il nostro Paese e l’Europa".

Secondo quanto racconta Repubblica, "dalle coste della Libia sotto il controllo delle milizie del generale Haftar supportate dai mercenari russi del Gruppo Wagner stanno partendo molti più migranti rispetto agli ultimi due anni. Salpano da due zone in particolare — i litorali nei pressi dei porti di Derna e di Tobruk — che erano dormienti”.

Repubblica cita una fonte qualificata degli apparati di sicurezza italiani: "La Libia è un cannone puntato sulla campagna elettorale: l’immigrazione è forse l’arma più potente per chi ha interesse a destabilizzare e, dunque, a interferire sul voto di settembre". E prosegue l'articolo: "I nostri servizi di intelligence avevano lanciato il primo alert già poche settimane dopo l’inizio della guerra in Ucraina: il Cremlino può utilizzare la sua influenza in Cirenaica per aumentare le partenze dei richiedenti asilo. A giugno un nuovo alert, più circostanziato".

E conclude sempre Repubblica: "Negli ultimi giorni, in concomitanza con la crisi del governo Draghi, i segnali raccolti dal terreno non hanno lasciato più dubbi. Il rubinetto è stato aperto. E a beneficiarne sarà chi cerca il consenso sventolando di fronte agli elettori lo spauracchio dell’invasione dei migranti: in primis, Matteo Salvini".

Tirato in causa, Salvini ha risposto: "Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l'Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi", ha dichiarato il leader della Lega. " Spoiler: la colpa è di Pd e Lamorgese", aggiunge.