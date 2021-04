Milano a luci rosse e la escort che suona i Notturni di Chopin. VIDEO

“Il costo base è 200 rose per un’ora di incall con extraball” racconta Gianfro, un cliente nell’albergo della trasgressione. Gianfro ha cinquantanni. è un industriale della provincia, evidentemente è un no-vax e abitualmente fa sesso a pagamento ogni settimana nei grandi alberghi intorno alla stazione centrale dove il commercio delle escort è sempre florido, sfidando il Covid.

Gianfro racconta la sua città a luci rosse nel gergo per iniziati dei clienti delle lucciole, che noi traduciamo per il lettore: rose, il prezzo in un rapporto, incall ,ovvero il rapporto praticato in una stanza di albergo, extraball, la possibilità di ripetere l’amplesso a pagamento nella seduta di un’ora, i servizi, ovvero le specialità e gli optional offerti dalla professionista.

Ogni amplesso viene chiamato in gergo shot. Ma non era mai successo che una lucciola pubblicizzasse i propri shot in un video eseguendo il celebe notturno di Chopin n. 20 in Do diesis minore, quello diventato popolare dopo il film “Il pianista” di Roman Polanski e che gli allievi del conservatorio eseguono agli esami per il terzo anno..

Ecco Emily, una diciannovenne di Mosca, minuta, timida, in corpetto di raso spruzzato di brillantini , collana e orecchini di gala , sandali luccicanti al piano, rigorosamente uno Steinway da concerto ; Emily sta su un palcoscenico di un teatro d’opera di provincia. Nessuno la ascolta in platea o sui palchi, c’è solo Emily la giovane escort romantica che si vende negli alberghi a ore a Milano e suona al piano.Un notturno ai tempi del coprifuoco. Le riprese non sono amatoriali, ma eseguite con maestria da un regista professionista. Lei è una piccola Lady Gaga che , come spiega Gianfro, ha deciso ”di fare un po’ di soldini con l’escorting a Milano”.

Una pianista a luci rosse, insolita , inquietante, drammatica nella sua rosea routine davanti a un pianoforte a coda. Gianfro, che ha studiato musica, ci racconta dottamente che ha scelto Emily proprio per la bravura della sua esecuzione: “Chopin dedicò questo lavoro a sua sorella maggiore Pubblicato per la prima volta 21 anni dopo la morte del compositore, il brano viene generalmente chiamato Lento con gran espressione, per la sua notazione del tempo. A volte viene anche chiamato Reminiscenza. Il pezzo veniva suonato dalla sopravvissuta all'Olocausto Natalia Karp per il comandante del campo di concentramento nazista Amon Goeth, con Goeth così colpito dalla interpretazione che risparmiò la vita della Karp.”

Arrivano dunque le studentessine da Mosca, ingenue, fresche di università, timide, dilettanti allo sbaraglio, acqua e sapone come Emily: una nuova agenzia sul mercato , che si definisce Royal, le esporta e nel suo sito pubblica per ognuna di loro un video ammiccante che pubblicizza la ragazza in vendita. E la pianista Emily cosi si racconta sul sito: “ amo dipingere e comporre musica, leggo Coello e Jane Austen, amo Beethoven ma anche Madonna, scrivo poesie “.

Ma è davvero una inquietante “ prima” questo Chopin eseguito da una escort su un sito di appuntamenti. Il pezzo è un “lento” con gran espressione , è scritto nel tempo comune di 4⁄4. Dopo un'introduzione dolce e triste, Emily passa al tema principale e con la mano sinistra suona arpeggi in passaggi strettamente legati in tutta la sezione, conferendo alla musica una qualità ossessiva e continua (simile alla Sonata al chiaro di luna). Il tema si sposta quindi su un pianissimo sognante nella battuta 21, prima di tornare al tema originale nella battuta 47, per terminare infine in do diesis maggiore…

Ma non c’è nessun applauso per il concerto di Emily.

Un insolito video promozionale per una escort neo romantica che deambula giorno e notte tra gli alberghi 5 stelle intorno a piazza della Repubblica, la zona di lusso a luci rosse dove esercitano decine di ragazze moscovite, tutte giovanissime, che ai tempi dell’epidemia sfidano il virus .

Ci spiega Gianfro: “gli extra con le ragazze costano 50 rose e vanno concordati con la ragazza (ad esempio l'A-Level è con simpatia) “ E continua nel suo gergo per iniziati: “ io con Emily ho usufruito di A-Level e del Roleplay.”

Sarebbe?