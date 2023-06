Stop alla patente per chi guida al cellulare. "Revoca a vita per i recidivi"

Patente, arriva la stretta del governo: ritiro per chi guida con il cellulare in mano

Dopo l’ennesimo caso di guida spericolata – che ha causato la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco –arriva il decreto che ha lo scopo di prevenire tutti i comportamenti potenzialmente pericolosi di chi si mette al volante. Il ministero dei Trasporti, infatti, domani presenterà in Consiglio dei Ministri un decreto legge con punizioni esemplari per chi viola il Codice della Strada.

Le misure prevedono la sospensione della patente per chi viene fermato sotto effetto di droghe, sorpreso alla guida mentre utilizza il cellulare o in contromano e “per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità”. Nel ddl si ribadisce inoltre il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e l’obbligo dell'alcolock per i recidivi. In particolare, quest’ultima misura prevede l’installazione di un dispositivo nel veicolo che registri il tasso alcolemico del guidatore - al pari di un etilometro – e impedisca l’accensione o la guida in caso di superamento di un certo limite.