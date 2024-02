Modena, carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie

Pavullo (Modena), ex carabiniere si barrica in casa con la moglie. Lo aveva già fatto due anni fa

Un carabiniere in pensione, 70 anni, si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. Come riporta Repubblica, l'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa. Sul posto i colleghi dell'Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto e nemmeno si sa se l'uomo sia armato.

Il 70enne ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito. Si stanno facendo tentativi per convincerlo a desistere e a Pavullo è presente personale specializzato dell'Arma.

Quando fece lo stesso gesto il giorno di Santo Stefano di due anni fa la vicenda si risolse con la liberazione della moglie, allora 81enne, dopo ore di trattative. Infine fu il negoziatore,l’avvocato Cosimo Zaccaria, a convincere l’uomo ad uscire di casa e a consegnarsi. “Conoscendolo anche come uomo - aveva raccontato il legale - so che è uno tutto d'un pezzo, capace di andare fino in fondo in quello che dice. Sono riuscito fortunatamente a far leva sul suo spirito di persona ragionevole e corretta e ho fatto in modo che si consegnasse e uscisse senza armi, mettendosi a disposizione. Si è fidato”. Successivamente l’uomo era stato accolto in una struttura.