Modena, uomo trovato morto davanti a scuola: studenti sotto choc

Modena, 58enne muore mentre scavalca la recinzione della scuola

Un uomo senza vita è stato trovato davanti all’Istituto Wiligelmo, in via Cattaneo, a Modena. È successo questa mattina, prima delle 7.30, a lanciare l’allarme un passante. L’uomo, un tunisino senza fissa dimora di 58 anni, era attaccato alla recinzione esterna della scuola. A uccidere il 58enne sarebbe stata la borsa che aveva a tracolla, che lo avrebbe strangolato durante il tentativo di scavalcare la recinzione della scuola, alta circa 2 metri.

Purtroppo, diversi studenti diretti a scuola hanno assistito alla tragica scena. Per evitare che i ragazzi assistessero ai rilievi, alcune classi sono state spostate durante l’intervento di squadra mobile e polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sono ora in corso.

