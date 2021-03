Botte e insulti a bambini di 3 anni: arrestata maestra dell'organico Covid

Maestra maltrattava i suoi alunni dell'asilo: arrestata

Violenze fisiche e verbali reiterate ai bambini della scuola dell’infanzia. Un’insegnante di 57 anni di Mondovì è stata arrestata dai Carabinieri, incriminata da materiale probatorio che ha spinto i magistrati della Procura di Cuneo a disporre gli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti. La docente era stata assunta a tempo determinato nell’ambito del rafforzamento dell’organico imposto dal Covid-19. Le indagini che hanno fatto ricorso anche all'uso di videocamere di sorveglianza, sono iniziate dopo le segnalazioni di alcuni genitori in base alle quali i bambini non volevano più seguire le lezioni con la maestra. Durante il primo interrogatorio si è avvalsa della facoltà di non rispondere.