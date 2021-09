Montebianco: dalla app ai social, il gelato digitale

Il 2019 è l’anno del rinnovamento per Montebianco Gelato, leader italiano nella produzione di ingredienti per gelaterie e pasticcerie artigianali. I cambiamenti sono tanti e visibili, e vengono interamente affidati a Gag, agenzia che assume il ruolo di referente unico per tutta la comunicazione digitale.

"Siamo orgogliosi di questo progetto, - commentano Giorgia Marino e Guido Pezzino di Gag - perché ci ha permesso di integrare diversi canali e quindi di modulare la comunicazione con toni e logiche di interazione differenti. Questa è una base importantissima per costruire un discorso coerente e variopinto, capace di dare voce alle diverse anime del brand e del suo valore"

Nel corso dell’anno, infatti, saranno tre i progetti chiave di questa trasformazione. Il primo è lo sviluppo del nuovo sito internet (www.montebiancogelato.it), un punto di riferimento fresco e vivace non solo del catalogo prodotti, ma anche dei servizi offerti a gelatieri e pasticceri per affiancarli nella ricerca dell’ingrediente pulito e sicuro, in linea con le richieste di un pubblico sempre più consapevole ed esigente.

Il secondo è l’app Gelato Guru (per iOS e Android), che si rivolge a un doppio target: gli amanti del gelato e i professionisti del gelato. Tutti coloro che hanno voglia di un buon gelato possono infatti utilizzare l’app per geolocalizzare sulla mappa la gelateria più vicina, verificando se ci siano promozioni o eventi in corso. Dall’altra parte, i gelatieri hanno l’opportunità di mantenere aggiornata la scheda della propria attività, accedere al catalogo per consultare nuovi prodotti e utilizzare un ricettario riservato agli iscritti.

Terzo e non ultimo elemento di questo quadro è la social media strategy: un’attività di comunicazione che coinvolge, con differenti obiettivi e linguaggi, le piattaforme di Facebook e Instagram, per costruire un dialogo con tutti i target coinvolti e parlare di gelato da veri professionisti.