Montezemolo, bomba da 50 mln. Tesoro sparito, denunciati due broker

Montezemolo e quel maxi investimento flop. Lui fa causa a due broker

Luca Cordero di Montezemolo chiede 50 milioni di risarcimento per un investimento finanziario andato male. L'ex presidente della Ferrari ha deciso di fare causa a due broker italiani che vivono in Svizzera. In totale Montezemolo, stando al portale elvetico Gotham City, specializzato in articoli sulla criminalità economica, avrebbe perso proprio 50 milioni, seguendo i consigli - riporta Repubblica - proprio dei due broker accusati. Montezemolo, tramite una propria assistente, precisa a Repubblica che i 50 milioni citati da Gotham City non rappresentano la perdita, che sarebbe inferiore, bensì la cifra richiesta dall’imprenditore e dalla sua famiglia, quale risarcimento danni. Una causa è in corso presso la England and Wales High Court di Londra.

L’investimento - riporta Repubblica - funziona fino al marzo del 2020 quando, a seguito dell’insorgere della pandemia da Covid 19, che tra le altre cose ha provocato forti perdite sui mercati, il fondo subisce un tracollo e alcune sue parti vengono liquidate. La decisione dei Montezemolo di adire le vie legali - secondo quanto risulta a Repubblica - nei confronti di Faleschini e Migani fa seguito alla scoperta che i due, presentatisi come consulenti indipendenti, in realtà avevano partecipato alla costituzione dello Skew Base Fund, che avevano consigliato anche ad altri clienti.