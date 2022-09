Montrasio, due operai sono stati trovati morti per aver acceso un braciere

Montrasio, sono stati trovati morti due operai che per scaldarsi avevano acceso un braciere

Questa mattina, 21 settembre, due operai sono stati trovati morti in un container prefabbricato e a uso d'ufficio all'interno del cantiere a Montrasio, in provincia di Como. Le due vittime avevano acceso un braciere artigianale nella notte per scaldaresi. A dare l'allarme sono stati gli altri colleghi che una volta sul posto non hanno visto i due operai uscire dal container: li hanno trovati ormai senza vita accanto al braciere ancora acceso.

La ricostruzione dell'accaduto e el cause della morte



Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la vicenda. La tragedia è avvenuta in un cantiere in via Ranzato durante la notte. Dalle prime informazioni, gli operai sarebbero morti per aver respirato il monossido provocato proprio dal braciere acceso. Allertati i soccorsi, per loro purtroppo non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto ora oltre alle forze dell'ordine anche gli addetti Ats e l'ispettorato del lavoro per tutti gli accertamenti del caso. Al momento si sa solo che una delle due vittime ha 62 anni, le generalità non sono ancora note. Ora la Procura potrà decidere se disporre l'autopsia per capire le cause del decesso.