Monza, 85enne prende a martellate la moglie. Poi va in un parco e si dà fuoco

Monza, 85enne muore ustionato dopo essersi dato fuoco. Prima le martellate alla moglie

Un dramma familiare è andato in scena a Varedo, un paesino in provincia di Monza Brianza. Un uomo di 85 anni ha prima aggredito la moglie di 79 colpendola a martellate e poi si è recato in un parco pubblico e si è dato fuoco. La peggio l'ha avuta proprio lui, che a causa delle ustioni riportate è morto dopo il ricovero nel centro dei grandi ustionati all'ospedale Niguarda. La donna, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo dove è ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Desio, sono intervenuti intorno alle 14.30 di ieri in un'area verde di via Celotti a Varedo per la segnalazione di un anziano che si era cosparso di liquido infiammabile e dato fuoco. I militari sono poi entrati nella casa dell'85enne e hanno trovato la moglie a terra in una stanza con una ferita alla testa provocata da una martellata. Dalle prime indagini, coordinate dalla Procura di Monza, non risultano precedenti litigi e nessun intervento delle forze dell'ordine. L'aggressore soffriva di problemi di depressione e il gesto - riferiscono gli inquirenti - sarebbe stato estemporaneo.