Monza, ragazzo insultato e picchiato per colore della pelle e disabilità

Ragazzo insultato e picchiato per colore pelle e disabilità

Insultato e buttato a terra per il colore della sua pelle e per la sua disabilità. E' accaduto a un ragazzo disabile, di 22 anni, egiziano, su un bus a Monza. L'aggressore, un uomo di 47, è stato denunciato dalla polizia per lesioni, percosse ed ingiuria aggravate dall'odio razziale e dalla minorata difesa ed è stata attivata la procedura del 'Codice Rosso'. L'episodio risale a martedì 4 luglio, ma è stato reso noto solo oggi. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo circondato da diverse persone che lo avevano bloccato, fuori da un negozio di via Buonarroti.

Secondo le testimonianze, poco prima, dopo essere salito sullo stesso bus su cui viaggiava il nordafricano di 22 anni, lo aveva insultato senza motivo, offendendolo per la disabilità e il colore della pelle. Il giovane, impaurito dalla situazione, ha chiesto aiuto al padre chiedendo di aspettarlo alla fermata. Avendo notato che l'aggressore era sceso alla fermata precedente, l'egiziano ha richiamato il genitore per dirgli che non era più necessario che lo raggiungesse. Una volta sceso dal bus però, se lo è ritrovato alle spalle: è stato spintonato e buttato a terra e ancora insultato. Neppure l'arrivo del padre dello straniero ha fermato l'aggressore che ha colpito il genitore con un pugno al volto, lasciandolo a terra dolorante.

Bloccato dal sopraggiungere di diverse persone, l'uomo è stato fermato dagli agenti e denunciato. Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine disponendo l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'Avviso orale nei confronti del 47enne, risultato essere stato già condannato e denunciato, a vario titolo, per reati in materia di stupefacenti, riciclaggio, furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento, ingiurie.