Altro lutto in casa Cecchettin: Carla Gatto, nonna di Giulia, stroncata da un malore improvviso a 76 anni

Giulia: morta la nonna, era la madre di Gino Cecchettin

E' morta a 74 anni Carla Gatto, la nonna pittrice e scrittrice di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023. Era la mamma di Gino Cecchettin e si era costituita parte civile al processo, non perdendosi un'udienza. L'avvocato Nicodemo Gentile che la affiancava la ricorda con un post sui social: "Cara Carla, dolcissima nonna, che brutto colpo. Che donna importante che eri, vera, determinata. Risposte e contegni sempre composti, adeguati, ironici. Ferita a morte per la vicenda di Giulia, nonostante un dolore disumano, sei stata sempre vicina ai tuoi cari. Al processo non hai mancato a una sola udienza, sempre dignitosa, dietro di noi, accanto ai tuoi figli, sempre a proteggerli".