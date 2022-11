Mortadella scatta un nuovo allarme listeria: ritirati diversi lotti in Italia

Allarme listeria, ritirati diversi lotti di mortadella a marchio Veroni

Nuova allerta listeria nei supermercati italiani. Dopo i casi dei wurstel, dei tramezzini al salmone, del gorgonzola dolce e del prosciutto cotto, un nuovo allarme per "non conformità microbiologica: possibile presenza di listeria monocytogenes" riguarda diversi lotti di 'Mortadella supergigante a tranci' e 'Mortadella supergigante con pistacchi a tranci' a marchio Veroni.

I lotti lotti interessati dai richiami per rischio microbiologico da listeria, come da comunicato del Ministero della Salute, sono: PO2221001 e PO2227301 di mortadella supergigante a tranci, richiamati per "presenza" del batterio. A seguire i lotti ritirati per "possibile presenza" del patogeno: PO2223003 e PO2222201, di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Conad; tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Coop; tutti i lotti di mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Tosano; i lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 di mortadella supergigante a tranci con pistacchio distribuita da Rialto; i lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309 e PF2227316 di mortadella supergigante a tranci distribuita da Granmercato.