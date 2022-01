Morte Calissano, drammatico errore sulle ricette. Troppi farmaci in contrasto

Morte Calissano, mix di farmaci letale. Il drammatico errore

La morte di Paolo Calissano resta avvolta nel mistero. L'attore delle fiction, diventato famoso per Vivere e la Dottoressa Giò è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma la notte prima di capodanno. Il 54enne era sdraiato a letto nel suo appartamento e sul corpo non c'era alcun segno di violenza. Sul comodino dell’attore - si legge sul Corriere della Sera - c’erano le benzodiazepine per il sonno e la serotonina antidepressiva. Sostanze da analizzare, confrontare e tradurre. È il motivo per il quale oggi il pubblico ministero conferirà l’incarico a un esperto tossicologo in grado di confrontare le molecole e dire se fossero tra loro in qualche conflitto. Più che a uno scenario suicida, nessun biglietto è stato trovato e anche la collocazione del corpo farebbe pensare a una casualità dell’evento e non a una morte inseguita, si pensa a un drammatico errore.

L’esperienza degli stupefacenti - prosegue il Corriere - era alle spalle da quando l’uomo aveva subito un traumatico arresto per spaccio (era il 2005: la sua carriera ne risentì enormemente) e oggi l’attore era alle prese con un’altra dipendenza, quella dai farmaci. Il vero nodo investigativo riguarda il medico o più probabilmente i medici. Chi sono e cosa hanno prescritto davvero? Lo scorso ottobre aveva subito un ricovero in una clinica dove avrebbero dovuto affrontare i problemi legati al suo riposo notturno. Nel frattempo si sta conducendo un’analisi sull’iPhone dell’attore. Le ultime chiamate partite e ricevute (la serratura di casa non era chiusa da mandate: possibile che non fosse solo?) potrebbero rivelare dettagli utili. Si cerca poi nelle chat altro materiale significativo, monitorando possibili ricette ricevute sul proprio profilo WhatsApp.

