Morte David Rossi, il pm Nastasi: "Non presi la chiamata sul suo cellulare"

Morte David Rossi (Mps), il pm Nastasi: "Contestualizzare momento in cui morì", "non risposi alla chiamata della Santanchè sul suo cellulare"

"Prima di riferire di ciò che avvenne e delle eventuali successive attività investigative, gradirei contestualizzare il momento nel quale muore David Rossi perché, se non si comprende ciò che avveniva a Siena da un anno e mezzo a quella parte, si possono perdere di vista alcune informazioni o fare ipotesi che potrebbero risultare fallaci".

Sono le parole del pm Antonino Nastasi, oggi in servizio a Firenze (tra i magistrati che hanno richiesto il rinvio a giudizio di Renzi nell'inchiesta Open), che fu tra gli inquirenti che per primi entrarono nell'ufficio dell'ex direttore della comunicazione del Monte dei Paschi, precipitato da una finestra del terzo piano in circostanze tuttora oscure, la sera del 6 marzo 2013 a Siena. Il pm oggi è stato sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi.

Proprio Nastasi, all'epoca titolare delle indagini sul dissesto di Mps, secondo l'allora comandante provinciale dei carabinieri di Siena, Pasquale Aglieco, prese una chiamata dell'onorevole Santanché, arrivata sul cellulare di Rossi nell'ufficio la sera della morte.

Ma Nastasi in Commissione contraddice Aglieco: "Ricordo che l'iPhone 5 del dottor Rossi squillò, sul display compariva il nome di Daniela Santanchè. Dissi a voce alta: sta telefonando l'onorevole Santanché. Il telefono continuò a squillare, poi smise. Non ho preso il telefono, non risposi. E i tabulati di tre compagnie diverse, Tim, H3g e Fastweb, attestano che quella è una chiamata senza risposta. Cosa avrei dovuto dire all'onorevole Santanchè?".

Sui 38 secondi di chiamata registrati da uno dei tre tabulati, spiega: "Come si evince dalla lettura del tabulato Fastweb, la compagnia annota come chiamata anche una telefonata in entrata non risposta. Circostanza che emerge anche dal registro chiamate dell'Iphone".

