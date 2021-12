Morte David Rossi, Ris nella sede di Mps: cresce l'attesa per la perizia

Morte David Rossi, parla Zanettin: "La verità del Ris sarà quella che sposerò"

I carabinieri a Siena scendono in campo per la morte di David Rossi, il capo della comunicazione del manager di Mps, trovato senza vita il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Dopo due inchieste finite nel nulla il caso è stato riaperto dalla Procura di Genova. Oggi, il via libera agli accertamenti a Siena del Ris dei carabinieri per la perizia disposta dalla Commissione parlamentare.

"La Commissione non ha la verità in tasca, è pronta a qualsiasi soluzione, ma bisogna partire dalla volontà di cercare la verità e noi lo stiamo facendo", ha detto il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta Pierantonio Zanettin, nel corso di una conferenza stampa alla prefettura di Siena per fare il punto sulla giornata di sopralluogo della Commissione in occasione dei rilievi del Ris per le nuove perizie disposte dagli stessi commissari. "Siamo aperti a qualsiasi soluzione- ha aggiunto - La verità del Ris sarà quella che sposerò".

"Quella di oggi è solo una tappa di questo percorso molto articolato che la Commissione ha voluto svolgere", ha detto Zanettin facendo riferimento alla maxi perizia affidata ai carabinieri e che "si articola su vari fronti: l'evento morte di Rossi, affidato al Ris, poi ci sono gli accertamenti sul traffico telefonico per cui ci avvaliamo del Ros mentre al Racis chiediamo di riesaminare il materiale informatico di Rossi".

Accanto a ciò c'è la "perizia medico legale affidata a tre medici legali". "Oggi non potremo trarre nessuna conclusione specifica rispetto ai quesiti posti", ha continuato il presidente spiegando che per i risultati ci vorrà un po' di tempo.