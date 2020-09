Morte di Maria Paola Guaglione, la famiglia: "Suo fratello non l'ha speronata"

La famiglia, Michele non ha speronato sorella

"Michele era uscito per convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa ma non l'ha speronata, e' stato un incidente". E' questa la versione dei fatti fornita dalla famiglia di Maria Paola e Michele Gaglione - e riportata dal parroco del Parco Verde di Caivano don Maurizio Patriciello - in merito all'incidente che ha provocato la morte della giovane nella notte tra venerdi e sabato.

Inseguita dal fratello per relazione con compagno trans: cade dallo scooter e muore

"Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là (la compagna ndr) che ha 'infettato' mia sorella che è stata sempre 'normale'". Così Antonio Gaglione, ora in carcere per omicidio e violenza privata aggravata da omofobia, a quanto riporta "Il Mattino", ha spiegato ai carabinieri della caserma di Acerra, diretta dal maresciallo Giovanni Caccavale.

Antonio Gaglione, 25 anni, non sopportando la relazione di sua sorella Maria Paola con la compagna, ha deciso di inforcare lo scooter e di seguire le due giovani in moto dirette da Caivano ad Acerra (Napoli). Una volta raggiunte, la moto delle due giovani è stata tamponata uscendo di strada, secondo quanto riportano i giornali locali. Le due ragazze sono cadute: Maria Paola sbattendo contro un tubo ha perso la vita mentre la fidanzata rimasta ferita, ancora sanguinante per terra, è stata anche picchiata dal fratello della vittima, poi fermato dai carabinieri. Sul posto dell'incidente sono giunti i carabinieri della caserma di Acerra. La ragazza ferita è stata portata in una clinica della zona, le sue condizioni non sono gravi.

La mamma di Ciro: "E' un omicidio"

Su Facebook, subito dopo la tragedia, la mamma di Ciro ha gridato tutto il suo dolore, accusando apertamente Antonio "di aver commesso deliberatamente un omicidio perché non sopportava che la sorella frequentasse un uomo trans. I figli si accettano così come vengono. Paola riposa in pace".