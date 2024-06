Morte Vera Slepoj, via alle indagini per omicidio colposo

La morte di Vera Slepoj, si indaga per omicidio colposo

La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati per ora, e disposto l'autopsia per la psicologa Vera Slepoj, 70 anni, ritrovata senza vita nella sua abitazione nella mattinata di venerdì scorso.

A quanto riferisce il Corriere del Veneto, i familiari, il giorno dopo la sua morte, hanno infatti presentato un esposto ai pm, dal momento che la professionista aveva confidato loro, pochi giorni prima, di essere in gran forma e di godere di buona salute.