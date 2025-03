Addio a Fulco Pratesi: chi era il fondatore del Wwf Italia che ha dedicato la vita alla tutela della natura

Morto Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia

l fondatore del Wwf Italia, Fulco Pratesi, è morto stanotte in una clinica romana. Lo annuncia il Wwf Italia. Aveva 90 anni.

Architetto di formazione, ha dedicato la sua vita alla tutela della natura, diventando una figura centrale dell’ambientalismo italiano. Nato a Roma nel 1934, ha sviluppato fin da giovane una passione per la fauna selvatica, che lo ha portato a trasformare il suo impegno personale in un’azione concreta. Nel 1966 ha fondato il WWF Italia, contribuendo in modo decisivo alla creazione di aree protette e alla tutela della biodiversità. Grazie alla sua attività, sono nate le prime Oasi WWF, aree naturali sottratte alla caccia e restituite alla fauna. Ha avuto un ruolo chiave nelle campagne contro il bracconaggio, l’inquinamento e il consumo di suolo, spesso scontrandosi con interessi economici e politici.

Oltre all’attivismo, è stato divulgatore e illustratore, collaborando con il Corriere della Sera e pubblicando numerosi libri sulla fauna e l’ambiente. Il suo impegno è rimasto costante fino agli ultimi giorni, nonostante la recente scomparsa della moglie Fabrizia.