Morto il medico del Papa per Covid.Al suo posto Bernabei, marito di Sydne Rome

Papa Francesco ha cambiato medico personale. La decisione non è stata sua, ma ha dovuto farlo a causa della scomparsa dell'ex dottore Fabrizio Soccorsi, morto a gennaio per complicazioni da Covid 19. Sarà Roberto Bernabei, un luminare di geriatria e volto noto della tv il nuovo medico di Francesco. Fiorentino, 69 anni, Bernabei si occupa dei «vecchi», come li chiama bonariamente lui stesso, e di come mantenerli longevi e in buona salute. Da buon divulgatore, ecco come spiega i primi segnali «del rallentamento» fisico e mentale: «Calcolate il tempo che impiegate a fare il giro del palazzo, oppure a percorrere il colonnato di San Pietro». Una premonizione? Chissà che non sottoporrà a questo test anche il suo nuovo paziente.

Però il suo nome, oltre a quello del papà Ettore, ex direttore generale della Rai, resta indissolubilmente legato all’unione con l’attrice americana Sydne Rome, protagonista tra l’altro di film di Polanski, showgirl, creatrice dell’aerobica in Italia, donna briosa. La coppia - prosegue il Corriere - ha adottato due ragazze, nate nelle favelas di San Paolo. Due sorelle, Vanessa, 30 anni, mamma di due nipoti che vivono con i nonni, e Jesse, che ama la pasticceria. Una famiglia da telenovelas con risvolti anche drammatici e dolorosi, come lo scivolone delle figlie nella droga e l’esperienza in comunità.