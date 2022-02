Morto Luc Montagnier, la conferma del quotidiano parigino Liberation

Morto Montagnier, arriva dalla Francia la conferma che rimuove cancella ogni dubbio

È arrivata la conferma, Luc Montagnier si è spento per sempre. Fino a poche ore prima della scrittura di questo articolo, erano solo voci di corridoio. Né confermate, né smentite. Adesso, invece, a confermarlo è il quotidiano parigino Liberation.

La notizia aveva iniziato a circolare già da mercoledì mattina, fino a trasformarsi in un vero e proprio “giallo”. Tutto è iniziato - si legge sul Giornale - con un messaggio fin troppo “anonimo” su Twitter: “Luc Montagnier ci ha appena lasciato. Rip”, ha scritto il quotidiano France Soir ieri mattina. “È morto serenamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932–8 febbraio 2022. Pace all’anima di questo grande uomo”.

Social in fibrillazione: tra - prosegue il Giornale - teorie del complotto globale azionato da governi pro-Big Pharma, che avrebbero ignorato la morte dello scienziato e accuse ai familiari del virologo di non voler “pubblicizzare” il decesso a causa delle sue controverse posizioni sui vaccini anti-Covid. "Vogliamo la verità", lo sfogo dei suoi seguaci. Neppure i grandi giornali transalpini hanno preso sul serio la notizia, carente di dettagli. Zero titoli su France24, BfmTv o altre emittenti nazionali.