È morto Oliviero Toscani, il fotografo del nuovo millennio

Con Oliviero Toscani se ne va forse il primo, grande fotografo del nuovo millennio, quantomeno quello che per primo ha percepito i cambiamenti nel corso della società, anticipandoli e raccontando la società che ci sarebbe poi stata senza paure, pudori, anzi, in tutta la sua bellezza.

Un uomo mai banale non solo per le foto, le opinioni, le idee e le visioni, ma soprattutto per la forza con cui viveva e raccontava ogni cosa.

La vita e la carriera

Milanese, nato nel 1942 in una famiglia che già viveva di arte, design e fotografia, Oliviero Toscani prende fin da piccolo in mano la macchina con l'obiettivo ed a 14 anni pubblicava la sua prima foto. Il suo stile unico ha attratto fin da subito non solo gli appassionati di scatti e ritratti ma anche le grandi aziende alla ricerca di immagini speciali per le loro campagne pubblicitarie.

Un filone che divenne centrale nella sua carriera e che cominciò con il mitico "cornetto Algida" negli anni '70. Uno scatto con dei giovani protagonisti, quei giovani da sempre al centro dei suoi pensieri per lui che voleva sempre vivere "prima" degli altri, lui che ha sempre capito in anticipo le tendenze, gli stili, le mutazioni. Un uomo quindi non solo al passo con i tempi ma un vero precursore dei tempi.

Fu proprio per questo che Benetton lo scelse come proprio fotografo per anni ed anni. Scatti memorabili all'apparenza semplici nella loro composizione ma pungenti per la forza dei messaggi in cui parlava di Chiesa, libertà sessuale, parità di genere, società multietnica, pena di morte. Per questo fu contestato, criticato ma lui non si è mai tirato indietro, anzi, ha sempre difeso a spada tratta le proprie convinzioni facendo anche politica senza però mai mettere piede in parlamento.

La malattia

Due anni fa, dopo qualche periodo di silenzio, ad Oliviero Toscani è stata diagnosticata una malattia rara e degenerativa, l'amiloidosi. Pochi mesi fa riapparì in pubblico, in un programma tv dove si mostrò con gli evidenti segni del suo ormai compromesso stato di salute.