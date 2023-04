Moto, incidente in gara a Misano: muore un pilota 46enne

Giraudo stava gareggiando per il Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000

Tragedia a Misano: un pilota di 46 anni è morto in un incidente durante una gara motociclistica sul circuito romagnolo, valevole per la Coppa Italia velocità. Fabrizio Giraudo, originario di Fossano in provincia di Cuneo, è stato coinvolto in un contatto tra più moto avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto, ha reso noto la Federazione Motociclistica Italiana. La gara è stata annullata d'intesa con il promotore del trofeo e con i responsabili del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Giraudo stava gareggiando per il Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Secondo le prime ricostruzioni, un pilota si è fermato a bordo circuito per un problema al motore. Una seconda moto non è riuscita a evitare il mezzo fermo e lo ha spostato al centro della pista dove stava sopraggiungendo una terza moto, quella del pilota piemontese, che è stato sbalzato giù e poi sarebbe stato travolto e ucciso da una quarta moto. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti ed è stata disposta l'autopsia sul corpo del pilota. Il Presidente della Fmi, Giovanni Copioli, ha dichiarato: "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze". Il Trofeo Italiano Amatori è uno dei quattro per cui si gareggia nella Coppa Italia velocità che coinvolge in totale 300 piloti.