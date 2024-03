Mps David Rossi, Vinci (Fdi) nuovo presidente della commissione d'inchiesta

Morte David Rossi, Gianluca Vinci (FdI) è il nuovo presidente della Commissione d’inchiesta

Il nuovo presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi è Gianluca Vinci (FdI). I due vicepresidenti sono Simonetta Matone (Lega) e Emiliano Fossi (Pd). Le nomina sono emerse dalla prima riunione dell’organismo. La prossima settimana potrebbe essere stilato il cronoprogramma dei lavori.

Fdi: "Auguriamo buon lavoro al collega"

"Auguro buon lavoro al deputato e collega di Fratelli d’Italia, Gianluca Vinci, eletto presidente della commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi e a tutti gli altri componenti. Sono certa che con determinazione daranno il loro contributo per fare luce sulle torbide ombre che caratterizzano la tragica morte del capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena". Lo dice Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Pd: "Bisogna ricostruire in maniera puntuale i fatti"

"L'obiettivo della Commissione appena insediata deve essere quello di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte di David Rossi, ripartendo dai lavori della precedente legislatura che furono interrotti dalle elezioni anticipate. Il mio impegno ed il mio lavoro saranno focalizzati per ricercare la verità dei fatti dopo 10 anni di ombre e misteri". Lo dice il deputato Pd e segretario dem della Toscana, Emiliano Fossi eletto oggi vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.

"Questo pomeriggio si è insediata la commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla morte di David Rossi, di cui sono membro. Faccio le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro al Presidente Gianluca Vinci e ai Vice Presidenti Simonetta Matone e Emiliano Fossi. Ci aspetta un lavoro impegnativo per cercare di fare luce su una vicenda che ha ancora parecchi coni d'ombra. Lo dobbiamo alla famiglia Rossi ma anche a tutti gli italiani che ripongono la loro fiducia nelle istituzioni che hanno il dovere di perseguire sempre la verità". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Volpi.

“Mi appello al senso di responsabilità dei colleghi di maggioranza affinché, per rispetto della memoria di David Rossi e dei suoi familiari, non utilizzino questa sede - conclude Fossi - soltanto per strumentalizzare politicamente quanto accaduto o come pretesto per screditare la magistratura".