Cade da un ponte segnalatogli da Maps e muore: la famiglia accusa Google

Perde la vita dopo aver seguito le indicazioni di Maps; i parenti intentano una causa contro Google

Un uomo ha tragicamente perso la vita annegando a causa di una tragica, ma fatale, coincidenza: Google Maps lo avrebbe indirizzato su una strada dove un ponte era collassato nove anni prima, e da dove l’uomo è caduto con la sua macchina. Il fatto è accaduto nel settembre del 2022, a Hickory, nella Carolina del Nord.

Philip Paxson stava tornando a casa dopo aver festeggiato il nono compleanno di sua figlia e stava seguendo le indicazioni di Google Maps. Durante il percorso, il sistema di navigazione lo ha indirizzato verso un ponte, che non era stato segnalato né recintato, ma che in realtà era collassato molti anni prima. La sua auto è caduta da una altezza di sette metri nel corso d'acqua sottostante, e Paxson ha perso la vita annegando. Sorprendentemente, nonostante il ponte fosse stato danneggiato nel 2013, non erano mai stati effettuati lavori di riparazione. Il corpo di Paxson è stato ritrovato il 30 settembre.

"Pensando che lo avrebbe indirizzato in modo sicuro verso la moglie e le figlie, guidava con cautela nell'oscurità e sotto la pioggia", hanno dichiarato gli avvocati della famiglia. "L'applicazione non gli avrebbe segnalato la caduta del ponte perché 'non era aggiornata'. Come segnalato dagli avvocati, prima di questa tragica vicenda, i residenti di Hickory avevano a lungo sollecitato riparazioni o adeguate protezioni per la strada, sperando di prevenire incidenti come questo. Tuttavia, le loro richieste sono rimaste senza risposta. "Inoltre, abbiamo scoperto che Google Maps ha indirizzato erroneamente gli automobilisti, inclusi il signor Paxson, su questa strada crollata per anni, nonostante avesse ricevuto lamentele e sollecitazioni per 'chiudere la strada' o 'modificare la sua mappa e le indicazioni stradali'."

La famiglia ha pertanto intentato una causa contro Google. L'accusa ha coinvolto anche tre aziende: la casa madre, Alphabet, e due società locali identificate come responsabili della manutenzione del terreno e del ponte. Queste aziende sono state accusate di "condotta negligente e spericolata" poiché non hanno effettuato né riparazioni né delimitato adeguatamente l'area con segnali e transenne.

"Le nostre bambine ci chiedono come e perché il loro papà sia morto, e io non riesco a trovare parole che possano spiegare loro perché, da adulta, non riesco ancora a capire come i responsabili delle indicazioni GPS e del ponte abbiano potuto agire con così poco rispetto per la vita umana", ha dichiarato la moglie di Paxson, Alicia Paxson, in un comunicato.

Google, d'altra parte, ha espresso le "più profonde condoglianze per la famiglia Paxson" e ha spiegato di essere in fase di valutazione della causa. In casi simili, l'azienda prevede risarcimenti fino a 93 milioni di dollari.