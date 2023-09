Google a processo negli Usa, una sentenza che può cambiare la storia del mondo

Google, il processo che può stravolgere la storia del web. Il colosso va alla sbarra negli Usa

Per la prima volta nella storia Google andrà alla sbarra e dovrà rispondere di violazione delle norme antitrust. Lo storico processo prenderà il via oggi negli Usa e potrebbe stravolgere il mondo digitale per come lo abbiamo conosciuto finora. Centocinquanta testimoni in aula per stabilire se il gigante ha tagliato fuori i concorrenti versando 45 miliardi di dollari l’anno a Apple, Lg, Motorola e Samsung per inserire in automatico il suo motore di ricerca negli smartphone. Il colosso del web è accusato dal governo americano di abuso di posizione dominante nel settore della ricerca online, cioè il suo servizio più famoso e utilizzato.

Il processo ha un’enorme rilevanza pratica e simbolica: è il primo processo antitrust – cioè legato alla concorrenza sul mercato – avviato dal governo degli Stati Uniti contro una grande azienda tecnologica dai tempi di quello contro Microsoft del 1998, che portò enormi cambiamenti in tutto il settore. Il processo si terrà nel tribunale distrettuale della Columbia (cioè la regione della capitale Washington) e potrebbe durare mesi. Il dipartimento di Giustizia, che prepara il caso da oltre tre anni, sostiene che Google abbia abusato del monopolio che detiene nel settore della ricerca online per danneggiare la concorrenza ed eliminare possibili innovazioni che avrebbero favorito i consumatori.