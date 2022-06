Murdoch e Jerry Hall sull’orlo del divorzio: ma il suo impero è al sicuro

L'indiscrezione: l'imprenditore Rupert Murdoch sta per divorziare da Jerry Hall

Nel 2016, all'alba delle sue quarte nozze con l'ex modella e attrice Jerry Hall, il tycoon dell'editoria Rupert Murdoch dichiarava di sentirsi "l’uomo più fortunato e felice della terra". Ora, secondo l'indiscrezione pubblicata dal New York Times, l'imprenditore sta per divorziare, soprattutto è improbabile che questo alteri la struttura proprietaria delle attività di cui detiene partecipazioni, tra cui le società madri di Fox News e The Wall Street Journal.

Quindi, le azioni della famiglia sono in un trust gestito in modo rigoroso, i diritti di voto sono divisi tra il padre e i quattro figli più grandi: Lachlan, Elisabeth, James e Prudence e sono organizzati in modo che lui non possa mai essere messo in minoranza. Le carte, insomma, continua a darle lui. Tuttavia qualche ripercussione potrebbe esserci nel suo vasto impero che spazia dal canale Fox News in Usa al Sun in Gran Bretagna e Sky News in Australia. Poco dopo il matrimonio Murdoch, che oggi ha 91 anni, aveva scelto di passare più tempo con sua moglie che al lavoro, anche per lasciare spazio ai figli, soprattutto al successore designato Lachlan.

La prima moglie di Murdoch è stata, nel 1956, la modella australiana Patricia Booker da cui ha avuto una figlia, Prudence. Poi è stata la volta della giornalista Anna Maria Tory Mann con cui è convolato a nozze nel 1967. La coppia ha messo al mondo tre figli: Elizabeth, Lachlan e James. In seguito al divorzio ottenuto nel 1999 l’imprenditore ha portato all’altare Wendi Deng con cui è rimasto fino al 2014.

Jerry Hall, 65 anni, ha solo un matrimonio alle spalle, quello con il cantante Mick Jagger, poi annullato nel 1999, cui sono nati i figli: James, Elizabeth, Georgia e Gabriel.