Musk e la figlia trans e comunista: "Tutta colpa dei professori marxisti"

Elon Musk dà la colpa agli insegnanti per la figlia trans e comunista

Elon Musk, proprietario di Twitter (X) e Tesla, ritiene che alla figlia "comunista" sia stato fatto il lavaggio del cervello dalla sua scuola d'élite di Los Angeles, inducendola a pensare che "i ricchi sono il male". La figlia transgender del miliardario ha interrotto i legami con il padre. Elon ha escluso qualsiasi responsabilità personale per cui la figlia 19enne Vivian Jenna Wilson si sia allontanata da lui.

Secondo lui, è stata la ricca scuola californiana in cui l'ha mandata, la Crossroads School for Arts & Sciences di Santa Monica, a infettare la figlia con questo "virus". Un estratto del libro "Elon Musk", pubblicato dal Wall Street Journal, sostiene che la transizione di Vivian è stata parte di una reazione a catena che ha portato il padre ad acquistare l'applicazione di social media (Twitter/X) come parte della sua campagna per schiacciare la wokeness.

All'inizio Elon era "generalmente ottimista" con la decisione della figlia, fino a quando, nell'aprile del 2022, lei "è diventata una fervente marxista e ha interrotto ogni rapporto con lui", ha rivelato all'autore del libro Walter Isaacson. "È andata oltre il socialismo, diventando una comunista a tutti gli effetti e pensando che chiunque sia ricco sia malvagio", ha dichiarato il miliardario con un patrimonio netto stimato di 257,5 miliardi di dollari.

Ha poi aggiunto che questa frattura con la figlia lo ha addolorato più di quando ha perso il suo primogenito, Nevada. Nel 2022, Vivian ha ottenuto una petizione per cambiare il suo sesso e il suo nome, che sperava fosse il filo finale per perdere e tagliare i legami con il suo padre biologico. Secondo Elon, la scuola in cui l'ha mandata è in parte responsabile di questa transizione mentale. La Crossroads costa fino a 50.000 dollari all'anno per studente e vanta tra i suoi ex alunni Zooey Deschanel e Maya Rudolph. Nell'ottobre dello scorso anno, ha ricordato come i "neo-marxisti" si siano impadroniti delle scuole e delle università d'élite insegnando loro a disprezzare la ricchezza e il denaro.