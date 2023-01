Napoli, acquista online pastori per presepe: arrivano per posta 10kg di droga

Napoli, acquista online dei pastori per il presepe ... ma gli arrivano per posta 10 chili di marijuana

Una vicenda che fa sorridere, per quanto surreale, quella avvenuta a un uomo di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, che prima di Natale aveva deciso di acquistare delle statuine per completare la sua Natività. Dopo una ricerca sul web, il partenopeo aveva così trovato la riproduzione di una scena di un pastore che pota una vigna con il figlioletto che regge una cesta di vimini per raccogliere l'uva.

Tutto nella norma, la norma di un acquisto online. O almeno così credeva l'acquirente, fino a quando alla sua porta ha bussato il corriere, con un pacco dalle dimensioni piuttosto generose proveniente dalla Spagna. Insospettito dalla grandezza della confezione e dall'odore, l'uomo si è trovato di fronte nientemeno che a un blocco di marijuana da 10 kg, messa sottovuoto, pronta per essere dosata e venduta al dettaglio: superato lo stupore iniziale, il buon cittadino ha chiamato i Carabinieri, che in pochi minuti sono arrivati a casa sua e hanno sequestrato l'ingente quantità di droga, ora sotto sequestro. Le indagini per risalire alla filiera di vendita continueranno.