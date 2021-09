Napoli, anziana vince 500mila euro: tabaccaio le ruba gratta e vinci e fugge

GRATTA E VINCI NAPOLI TABACCHERIA/ ANZIANA DERUBATA

Aveva vinto migliaia di euro con un 'gratta e vinci'. Non credeva ai suoi occhi, e quindi ha dato il tagliando a un'altra persona perche' le confermasse la sua fortuna. Inizia cosi' la vicenda a Napoli di una anziana signora di cui i carabinieri hanno raccolto la denuncia. Il giorno prima aveva raggiunto una tabaccheria del centro citta' dove aveva acquistato un biglietto che valeva 500mila euro di premio.

Per verificare la vincita, la donna ha consegnato il biglietto a un dipendente che ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari L'uomo l'ha preso tra le mani, lo ha messo in tasca, indossato il casco ed e' fuggito con il suo scooter. E' ora irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i militari dell'Arma. Chiesto il blocco dell'incasso della vincita.