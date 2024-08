Napoli, racket mafioso: esplode un ordigno davanti una pizzeria e la devasta

RacKet mafioso nella notte: ordigno esplode davanti a una pizzeria di Pozzuoli. Nessun ferito, ma ingenti danni

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto, un ordigno piazzato (probabilmente) dalla Camorra davanti una pizzeria d'asporto a Pozzuoli, in località Monteruscello (Napoli) è esploso devastando il locale. Precisamente in via Giovanni Verga, all'altezza del civico 2, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monterusciello e i Vigili del fuoco dopo essere stati chiamati dai titolari della pizzeria, "Tutta N'ata Storia". Questa non possiede più una porta d'ingresso, divelta dall'esplosione, ed è stata anche danneggiata nei locali interni. Fortunatamente non ci sono feriti. L'esplosione è stata talmente forte da essere sentita anche a Licola e Varcaturo.

Gli agenti stanno indagando per risalire alle cause di questo attentato che, con molte probabilità, è di matrice mafiosa, soprattutto visto il modus operandi: sullo sfondo di questo colpo potrebbe esserci, infatti, la Camorra, con il racket ai locali commerciali del quartiere conteso dal gruppo del Bivio di Quarto, il cui capo è il boss Salvatore Cerrone insieme a ex affiliati ai Longobardi, Beneduce e Ferro. È questa l'ipotesi più probabile perché, nell'agosto di 3 anni fa, lungo la stessa strada, la Camorra aveva fatto esplodere un'altra bomba al centro scommesse "GoldBet Intugnando".