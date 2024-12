Napoli, cade un oggetto metallico da un balcone: donna colpita alla testa. È grave

Donna colpita alla testa da un oggetto metallico caduto da un balcone

Tragedia sfiorata a Napoli. In piazza Garibaldi una donna di 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita da una piastra metallica caduta da un balcone. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Polizia locale, intervenuta immediatamente, ha messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per accertare le responsabilità. La piastra, un elemento metallico trapezoidale, è stata sequestrata e sarà sottoposta a esami tecnici. Gli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo hanno identificato residenti e gestori delle attività commerciali dell'edificio, raccogliendo informazioni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all'incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano per ricostruire l'accaduto. Un testimone ha riferito di aver notato una persona sul balcone da cui sarebbe precipitata la piastra. Al momento, l'attenzione è puntata su una cittadina ucraina.