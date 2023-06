Napoli, clochard morto dopo un pestaggio. Indagini concentrate su due giovani

Napoli, clochard pestato a morte. Un altro a Firenze accoltellato

Due episodi di violenza ai danni di clochard a distanza di poche ore. Notte di terrore tra Napoli e Firenze, presi di mira due senzatetto. I fatti sono ben distinti, ma la matrice è comune: aggressione apparentemente senza un valido motivo.

Il fatto più grave è avvenuto a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Potrebbero essere stati due giovani gli autori del violento pestaggio costato la vita ad un uomo senza fissa dimora. La vittima non è stata ancora compiutamente identificata.

Il pestaggio sarebbe avvenuto in strada e successivamente la vittima avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all'interno di una corte condominiale, luogo in cui è stato soccorso ancora in vita. E' poi morto al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, dove è stato trasportato d'urgenza.