Uccise la madre del tiktoker di "Con mollica o senza": ergastolo per la vicina

"Con mollica o senza", Donato dedica il "panino della giustizia" a sua madre: ergastolo per chi l'ha uccisa

Il Tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo l'assassina della madre del noto tiktoker Donato De Caprio, diventato famosissimo non solo nella sua Napoli ma in tutta Italia per i suoi panini farciti nella sua catena di negozi "Con mollica o senza". Dopo un anno e due mesi di processo è arrivata la sentenza: Stefania Russolillo è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker, brutalmente uccisa nella sua abitazione, nel quartiere Pianura di Napoli, il 18 aprile 2023. La sentenza è stata accolta dagli applausi dei parenti della vittima.

Secondo la Procura, l’omicidio - riporta Leggo - è stato pianificato nei dettagli da una Stefania Russolillo lucida e razionale, spinta dalla necessità di denaro. L’obiettivo, sostiene l’accusa, erano i soldi della vittima, presumibilmente percepiti come frutto del successo del figlio Donato, influencer e proprietario della famosa salumeria "Con mollica o senza”. Per i giudici "non si è trattato di un raptus, ma di un delitto predatorio pianificato", ha affermato il pm. Secondo l’accusa, Russolillo avrebbe portato con sé un tubicino, utilizzato per strangolare l’anziana.

"La vittima ha tentato disperatamente di difendersi, ma l’imputata l’ha colpita e sbattuta contro il muro", ha proseguito il pm. Il figlio della vittima ha fatto un video sui social con la scritta in grande "Giustizia è fatta", poi ha voluto dedicare a sua mamma anche uno dei suoi celebri panini, il "panino della giustizia", con stracciata, mortadella e olive ripiene di mandorle. In poche ore, il video ha collezionato quasi 800mila visualizzazioni, mentre sono oltre 1.500 i commenti in cui i suoi follower (che su TikTok sono oltre 4 milioni) gli rivolgono ancora il proprio cordoglio per la morte della madre.