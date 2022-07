Napoli, dodicenne sfregiata al viso con un'arma da taglio

Napoli, bambina dodicenne sfregiata al viso con un coltello

Una bambina di dodici anni è stata ferita la al viso con un'arma da taglio. Un taglio netto e profondo. Questa notte, intorno all'1.30, carabinieri del Nucleo operativo di Napoli Centro e della Sio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per una minore ferita al volto.

Si tratta di una bambina di 12 anni del posto. Al volto una ferita profonda, provocata verosimilmente con un'arma da taglio. La bambina è stata operata e la prima prognosi è di 30 giorni per un danno permanente al viso. Successivamente è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono e poi dimessa. In corso indagini per chiarire dinamica e identificare la mano che ha inferto il colpo.