Napoli, 2 giovani uccisi a colpi d'arma da fuoco: scambiati per ladri

Napoli, due giovani uccisi a colpi di arma da fuoco. Esclusa l'ipotesi di un agguato di camorra

Tullio Pagliaro, 27 anni, e Giuseppe Fusella, di 26, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Si tratta di due incensurati. I carabinieri escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. Le vittime, in auto, si sarebbero fermate a parlare tra di loro davanti a una villetta. A sparare il proprietario dell'abitazione, forse temendo una rapina. I militari indagando per accertare quale siano state la dinamica e le motivazioni alla base del duplice omicidio.

Secondo una prima ricostruzione i due giovani, entrambi studenti, originari di Portici, erano in un auto quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto è abbastanza lontana dal centro di Ercolano ed isolata. Giovedì sera, con molta probabilità, i due sono andati in un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto fino al drammatico epilogo.

Il proprietario dell'abitazione avrebbe inoltre dei precedenti. In passato vittima di altri furti, avrebbe esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente.