Napoli, due modelle si baciano e la suora grida: "È il diavolo" - VIDEO

Una suora, a Napoli, vede due modelle baciarsi e grida: "È il diavolo"

Due attrici-modelle si baciano, mentre stanno scattando delle foto per uno servizio fotografico, ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Qualcosa, però, va storto durante la ripresa, per caso, passa una suora che notandole grida: "Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria!".

Essendo un set fotografico, la scena viene immortalata da Roberta Mastalìa, make up stylist e autrice delle storie, poi, pubblicate via social. La ragazza commenta così quanro accaduto: "Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di "Mare Fuori" come modelle. All'improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina".



"Apriti cielo: la suora, una donna anziana con la tònaca bianca, inizia a inveire contro il gruppo di giovani che sta lavorando:quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle", continua Roberta Mastalìa.

La make up stylist conclude il racconto: "A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po' però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata".