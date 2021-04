Napoli, giustizia fai da te: pestato dal branco perché accusato di furto

Giustizia fai da te a Napoli: pestato dal branco perché accusato di furto.

Lo hanno picchiato a turno, preso a pugni, calci, bastonate. Lui ha urlato chiedendo perdono, poi ha perso l'equilibrio ed è stato di nuovo malmenato. Sono stati cinque minuti di violenza quelli registrati ieri nei Quartieri Spagnoli a Napoli dove un uomo, un rifugiato afghano, è stato aggredito da almeno dieci persone in un vicolo.

L'uomo era sospettato di essere autore di alcuni furti in abitazioni. Un sospetto, non una certezza, perché non sarebbe stato preso in flagranza, ma punito solo perché si aggirava tra i vicoli. Qualcuno ha ripreso la scena da un balcone e ha urlato ai ragazzi di smetterla. Ma le botte feroci sono continuate. Il video è diventato virale su Facebook. L'uomo è finito in ospedale con fratture e contusioni multiple. Il filmato è nelle mani dei Carabinieri che sono già sulle tracce degli aggressori. Mentre l'uomo picchiato al momento non ha raccontato nulla.