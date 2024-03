Napoli/ La segue in bagno e poi abusa di lei: arrestato il titolare di un pub

Ragazze che ballano in discoteca

Turista inglese violentata a Napoli, arrestato il titolare di un locale. A incastrarlo anche materiali videofotografici

L’ha seguita in bagno e ha abusato di lei: il 27enne titolare di un locale di Napoli è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una turista inglese, nel luglio scorso. La misura cautelare emessa dal gip di Napoli è stata eseguita dai Carabinieri. L'attività di indagine del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Centro era partita dalla denuncia della vittima e ha portato a individuare come responsabile dell'abuso il gestore di una spritzeria dell’area dei Decumani di Napoli. L’uomo, quella sera, dopo aver servito dei drink alla giovane turista, notando che andava verso il bagno del locale, l’ha seguita e poi costretta a subire un rapporto sessuale. A incastrarlo, oltre le chiare dichiarazioni della ragazza e di testimoni, anche materiali videofotografici acquisiti nel corso delle indagini dopo una ricerca di impianti di sorveglianza in zona, ma soprattutto gli accertamenti demandati ai Carabinieri del Ris di Roma.