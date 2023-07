Napoli, lite per un lettino: bagnino accoltellato da due minorenni

Marechiaro (Napoli), bagnino accoltellato da due 15enni dopo una lite per un lettino. L'uomo, operato, è fuori pericolo

Un bagnino 42 anni è stato colpito all'addome da alcuni fendenti a Marechiaro, a Napoli, al culmine di un diverbio.

Tutto è partito dalla discussione per un lettino che era posizionato sulla scogliera. Il bagnino li stava ritirando, e due minorenni di 15 anni volevano con la forza trattenerne uno. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti e a farne le spese è stato il bagnino Francesco Amato, accoltellato all'addome. L'uomo è stato colpito due volte, poi i ragazzini si sono dileguati. I poliziotti, grazie all'identikit fornito dai passanti, stanno ricercando i due responsabili. I reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio.

Il bagnino, invece, è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni, seppur gravi, sono comunque stabili. Per i sanitari non è in pericolo di vita.