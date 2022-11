Napoli, Luca Abete e le pillole dimagranti vendute illegalmente: la denuncia

Luca Abete e le pillole dimagranti vendute illegalmente: le ripercussioni per la salute

L'inviato campano Luca Abete di "Striscia la Notizia", il programma di Antonio Ricci, in onda ogni sera su Canale 5, è tornato alla carica e ha scoperto una venditrice di pillole dimagranti miracolose che opera sui social.



In particolare, Luca Abete ha smascherato la donna, il prodotto che vende è assolutamente illegale in Italia, per i problemi di salute che può causare, come ha spiegato anche a Ettore Novellino, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Avellino.