Napoli, oltre 80 spari in strada. Ferito un giovane e un passante, 5 fermi

Sparatoria a Napoli, oltre 80 colpi di pistola in strada. Ferito il giovane obiettivo del raid e un passante: 5 fermi

Quasi ottanta colpi d’arma da fuoco esplosi fra la folla. Almeno due pistole utilizzate, calibro 40 e 9.19, molto probabilmente anche una mitraglietta. Un vero e proprio inferno, quello che mercoledì sera intorno alle 19 si è scatenato in pieno centro di Napoli, tra corso Arnaldo Lucci e via Toscano. Alla fine il bilancio è di un 19enne lievemente ferito a una gamba, ritenuto l’obiettivo almeno della prima fase del raid e di una incolpevole passante di 68 anni ferita al gluteo.

Nel mirino dei criminali c’era Nicola Giuseppe Moffa, un diciottenne ritenuto vicino a personaggi affiliati all'organizzazione camorristica dei Contini del Vasto. Il giovane è sfuggito per un soffio alla tempesta di fuoco scatenata dai killer, ma ha riportato ferite agli arti inferiori. È stato ricoverato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Nel giro di poche ore, riporta il Corriere della Sera, la Squadra Mobile di Napoli (guidata da Alfredo Fabbrocini) ha portato al fermo di cinque persone sospettate di essere legate alla sparatoria. Durante perquisizioni, sono state recuperate armi, e gli esami balistici potrebbero confermare il loro coinvolgimento.