Napoli, pestato dai clienti di un tabacchino che voleva rapinare. Video

Tenta di rapinare armato un tabacchino nel napoletano. La reazione coraggiosa dei clienti, che lo pestano. Video

È entrato armato di pistola per commettere una rapina, ma ha trovato titolare e clienti più agguerriti più di lui: è diventato virale il video in cui gli avventori di un tabacchino pestano in gruppo un ragazzo entrato col volto coperto, intimando al proprietario di consegnargli l'incasso.

GUARDA IL VIDEO DEL PESTAGGIO

È accaduto nel napoletano alle 19 circa di giovedì 21 settembre quanto le telecamere del circuito interno della ricevitoria, hanno immortalato poco più di due minuti di azione: dal rapinatore che fa irruzione armato di pistola al momento in cui viene pestato in gruppo dal titolare e dagli altri presenti, in un primo momento indifferenti e poi paladini della giustizia che hanno unito le loro forze al coraggio del proprietario. Il video sta facendo il giro delle chat e del web.