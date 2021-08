Napoli, riapre la fermata della metro Duomo. Opera di Fuksas attesa 20 anni

È in programma venerdì 6 agosto alle 11:30 l'apertura della stazione Duomo della Metropolitana di Napoli. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Carmine Piscopo, il presidente della Metropolitana Napoli Ennio Cascetta, l'assessore regionale Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca. Con l'apertura della stazione Duomo si conclude la tratta Dante-Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli ed entra così in esercizio, progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, la stazione di via Duomo.

Un'attesa lunga 20 anni

Spiega la Stampa: "Un autentico evento sia per la biblica attesa – 20 anni (un record) dall’inizio dei lavori (non ancora conclusi) – sia per l’importanza di questa fermata per i sempre malconci trasporti pubblici di Napoli, sia per il rilievo dei progettisti, gli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, che hanno saputo tenere insieme le esigenze stilistiche e pratiche con le preesistenze archeologiche (in questo caso un tempio greco)".

Ma la cupola di vetro arriva solo nel 2023

Ma per la cupola di vetro bisognerà aspettare il 2023: "A spegnere un po’ gli stellari entusiasmi vesuviani è però il fatto che la parte più spettacolare dell’opera – un’immensa cupola-bolla trasparente – non è stata ancora realizzata e, stando a quanto trapelato, ci vorranno almeno altri due anni", spiega infatti il quotidiano di Torino. Il cantiere, insomma, non è ancora finito.