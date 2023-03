Napoli, scontri tifosi Eintracht: biglietti girati dagli ultras dell'Atalanta?

Napoli distrutta dagli ultras tedeschi. Piantedosi finisce nel mirino

Napoli ieri è stata devastata dai tifosi dell'Eintracht, 600 ultras si sono riversati nelle strade del centro incendiando auto della polizia e spaccando vetrine dei negozi. Erano giunti in città nonostante il divieto (per i residenti a Francoforte) di assistere al match di ritorno degli ottavi di Champions League, hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa. Danneggiati anche diversi locali della zona. Sul selciato trovata anche una pistola. Giovedì riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica. Sugli scontri adesso è rimpallo di responsabilità tra la Uefa e il governo italiano. Le opposizioni individuano il colpevole nel ministro degli Interni Piantedosi: "Ma cosa deve fare di più un ministro dell'Interno per essere rimosso per manifesta inadeguatezza?". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.

"Quello che è successo a Napoli è inaccettabile. Bene ha fatto il Movimento 5 Stelle a chiedere un'informativa del ministro dell'Interno sulla devastazione di queste ore in città. Gli atti di violenza che vedono protagoniste frange estreme del tifo organizzato sono quanto di più lontano esista dallo sport. Lo sport è comunità, non è e non può mai essere violenza". Lo dichiara l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle Roberto Fico. Spuntano nuove indiscrezioni sulle dinamiche che avrebbero reso possibili i violenti scontri, prima della partita tra le due squadre per gli ottavi di Champions League. La risposta, secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, potrebbe essere da ricercare tra le fila di alcuni storici rivali dei napoletani: i tifosi dell’Atalanta, che non solo stamattina hanno dato man forte ai tedeschi nel corso degli scontri, ma avrebbero anche potuto vendere loro i biglietti per la partita.