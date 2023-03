Napoli, ucciso per aver urtato il figlio del boss. Arrestati fratelli vittima

Napoli, svolta nel caso del tifoso ucciso per aver urtato il figlio di un boss. Arrestati i fratelli della vittima

Dopo ben 17 anni arriva la svolta in uno dei cold case più sentiti in Italia, perchè iniziato nella notte di festa per la vittoria dei Mondiali 2006. L’omicidio di Michele Coscia, ucciso a 30 anni a Napoli, fu un omicidio per vendetta, una ritorsione assassina scatenata da un futile motivo. La vittima dell'agguato, che sventolava una bandiera, commise l’errore imperdonabile di urtare involontariamente un ragazzino, figlio di un boss, e questo sarebbe bastato per scatenare la furia dei suoi fratelli più grandi.