Napoli, un bambino di 3 anni è scomparso a Massa Lubrense

È scomparso un bambino di tre anni a Massa Lubrense (Napoli). Le ricerche sono in corso

A Massa Lubrense (Napoli) un bimbo di 3 anni si è allontanato dalla sua casa di via Vespucci, in località Nerano, nella penisola sorrentina. La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri, e le ricerche sono in corso.

Il piccolo, che si chiama Gennaro Rotoli, indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto del piccolo per cercare di aiutare le ricerche.

Il bimbo è scomparso intorno alle 9.00 di mattina. La fotografia è stata diffusa dai canali social dell’Arma dei Carabinieri che ha chiesto alla stampa e a tutti gli enti competenti di aiutare i parenti nella ricerca del piccolo Gennaro.