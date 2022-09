Napoli, una moto impenna e trascina per 100 metri una donna uccidendola -VIDEO

Napoli, Elvira Zriba ha perso la vita travolta e trascinata da una moto per 100 metri. Il Video

Elvira Zriba è la ragazza che tra la notte i lunedì e martedì, 29 e 30 agosto, ha perso la vita nel violento incidente stradale ripreso in un video dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada. Quei drammatici momenti, poco dopo le 2 di notte, sono inquadrati dagli occhi elettronici. Nelle immagini si vede una moto che corre e impenna su via Caracciolo, poco dopo la curva di piazza Sannazaro, di fronte ai moli di Mergellina dove partono i traghetti per le isole Eolie. La moto colpisce la donna che viene trascinata per quasi 100 metri.

Poi il veicolo si schianta su un'auto parcheggiata lungo la strada. Immagini ora al vaglio degli investigatori della sezione infortunistica stradale della Polizia Locale, guidata dal comandante Antonio Muriano, e coordinate dal comandante Ciro Esposito, che hanno acquisito anche altre immagini nella zona di piazza Sannazaro negli scorsi giorni, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) chiede una "condanna esemplare per l'assassino e dispositivi anti-velocità per scongiurare altre tragedie". Un collega di Elvira: "L’ho vista morire davanti ai miei occhi. Qui nulla è cambiato, troppe moto continuano a correre ed impennare".