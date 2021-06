Nasconde il corpo del fratello in cantina. Lo aveva accoltellato ad un occhio

Nasconde il corpo del fratello in cantina. Accoltellato ad un occhio

Dramma familiare a Torino, dove due fratelli hanno pesantemente litigato e per uno di loro la fine è stata tragica. Un avvocato 52enne ha perso la vita, la ferocia della collutazione è rappresentata dallo stato in cui è stata ritrovata la vittima. Il corpo era nascosto in cantina e il colpo probabilmente mortale è stato un fendente dritto nell'occhio. L'allarme - si legge sulla Stampa - lo ha lanciato il padre dei due uomini, che non aveva più notizie dei figli da giorni. La vittima è Enrico Pellegrini, 52 anni, apparentemente disoccupato. Il presunto assassino, fermato nella notte dai militari in Veneto, è il fratello Carlo, 48 anni, avvocato ma non esercita l’attività forense.

Da qualche tempo, raccontano i condomini, - prosegue la Stampa - Carlo aveva trovato un’altra sistemazione, senza però allontanarsi troppo dalla zona. Un omicidio efferato: stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, coordinati dal pm Delia Boschetto, il fratello avrebbe ucciso Enrico con un coltello. Lo ha colpito in un occhio, poi ha nascosto il cadavere in cantina. Il delitto però risalirebbe ad alcuni giorni fa. Il papà, dopo giorni di apprensione, ha fatto denuncia, spiegando l’anomalia di quelle assenze. Ieri pomeriggio sono tornati i vigili del fuoco. E i carabinieri. Il controllo si è esteso alle cantine. La porta del box di proprietà della famiglia era chiusa a chiave. Una volta forzata, è stato scoperto il cadavere di Enrico.